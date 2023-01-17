Одокиенко Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдокиенко Григорий Михайлович

Одокиенко Григорий Михайлович

avatar

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Одокиенко Михаил

Мать: Одокиенко Устинья Васильевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
16.03.1951

Дочь: Дюнина Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Одокиенко Александра Александровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одокиенко Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Одокиенко Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одокиенко Александра Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close