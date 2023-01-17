Одокиенко Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Одокиенко Михаил
Рождение ребёнка
16.03.1951
Дочь: Дюнина Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Одокиенко Александра Александровна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одокиенко Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Одокиенко Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно