Моисеенко Игнат Степанович 1861 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко Игнат Степанович

Место рождения

Чоповичи, Житомирська область

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Моисеенко Степан Романович

Мать: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Моисеенко Ульяна Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Моисеенко Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: Моисеенко Ефросиния Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Чоповичи, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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