Моисеенко Игнат Степанович
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Моисеенко Ульяна Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Моисеенко Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891 ст.
Дочь: Моисеенко Ефросиния Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно