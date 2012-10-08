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Тимофеев Геннадий Иванович

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Место рождения

Картлуево, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

13.09.1930

Дата смерти

08.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1930

Отец: Тимофеев Иван Тимофеевич

Мать: Тимофеева Александра Сергеевна

Картлуево, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева - Орлова Тамара Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева - Орлова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева - Орлова Тамара Петровна

Смерть
08.10.2012
Москва, город федерального значения Москва
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