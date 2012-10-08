Тимофеев Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.09.1930
Дата смерти08.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1930
Рождение ребёнка
13.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева - Орлова Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева - Орлова Тамара Петровна
Смерть
08.10.2012