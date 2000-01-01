Шихова (?) Феодосия Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шихов Герасим Тимофеевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Феодосия Герасимовна
Отец ребёнка: Шихов Герасим Тимофеевич
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1816