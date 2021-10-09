Филимончев Геннадий Валисьевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1940
Дата смерти09.10.2021
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1971
Дочь: Яковлева Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Филимончева Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
12.02.1974
Дочь: Филимончева Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Филимончева Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2021