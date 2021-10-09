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Филимончев Геннадий Валисьевич

Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

24.07.1940

Дата смерти

09.10.2021

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.10.1971

Дочь: Яковлева Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Филимончева Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
12.02.1974

Дочь: Филимончева Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Филимончева Галина Сергеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимончева Галина Сергеевна

Смерть
09.10.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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