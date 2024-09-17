Иван Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1696
Дата смертиМежду 1755 и 1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1729 год | 48 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 14 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1724
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Наталия Афанасьевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 15
Рождение ребёнка
Вычислено 1731
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Наталия Афанасьевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 15 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 26 | Исповедная ве... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Наталия Афанасьевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 26
Смерть
Между 1755 и 1766