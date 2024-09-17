Иван Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1696

Дата смерти

Между 1755 и 1766

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1694 г.р.

Дети

Вычислено 1724 г.р.
Вычислено 1731 г.р.
Вычислено 1733 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1729 год | 48 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 14 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1724

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Наталия Афанасьевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 15
Рождение ребёнка
Вычислено 1731

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Наталия Афанасьевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 15 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 26 | Исповедная ве... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Наталия Афанасьевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 26
Смерть
Между 1755 и 1766

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