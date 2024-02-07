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Княжев Иван Федорович

Место рождения

д.Корельское Онежский р-он Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Княжев Федор Иванович

Мать: не указана

д.Корельское Онежский р-он Россия
Смерть
1941
Рождение ребёнка
23.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княжева Елизавета Михайловна

Корельское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
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