Княжев Иван Федорович
Место рожденияд.Корельское Онежский р-он Россия
Дата рождения1907
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Княжев Федор Иванович
д.Корельское Онежский р-он Россия
Смерть
1941
Рождение ребёнка
23.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Княжева Елизавета Михайловна
Корельское, Онежский муниципальный район, Архангельская область