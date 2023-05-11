Воронина Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.2016
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.2018
Дочь: Воронина Полина Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.2020
Сын: Воронин Савелий Максимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.2022
Дочь: Воронина Мария Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности