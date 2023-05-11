Воронина Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.2016

Сын: Воронин Марк Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.2018

Дочь: Воронина Полина Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.2020

Сын: Воронин Савелий Максимович

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Рождение ребёнка
04.11.2022

Дочь: Воронина Мария Максимовна

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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