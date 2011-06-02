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Гаришвили Зураб Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1969

Дата смерти

02.06.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гигоидзе Екатерина Бакариевна

Рождение ребёнка
11.12.1992

Сын: Гаришвили Георгий Зурабович

Мать ребёнка: Гигоидзе Екатерина Бакариевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.06.2011

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