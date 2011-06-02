Гаришвили Зураб Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1969
Дата смерти02.06.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1992
Сын: Гаришвили Георгий Зурабович
Мать ребёнка: Гигоидзе Екатерина Бакариевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.06.2011