Тенихина (Лепихина) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1701 и 1702
Дата смерти13.08.1769 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1701 и 1702
Отец: Лепихин Гаврила Денисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Отец ребёнка: Тенихин Сидор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Отец ребёнка: Тенихин Сидор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Сын: Тенихин Герасим Сидорович
Отец ребёнка: Тенихин Сидор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Сын: Тенихин Артемей Сидорович
Отец ребёнка: Тенихин Сидор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1769 ст.