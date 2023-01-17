Тенихина (Лепихина) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенихина (Лепихина) Мария Гавриловна

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Место рождения

Горюй, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1701 и 1702

Дата смерти

13.08.1769 ст.

Пол

Женский

Отец

Между 1642 и 1667 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Между 1719 и 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1701 и 1702

Отец: Лепихин Гаврила Денисович

Мать: не указана

Горюй, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Тенихин Тихон Сидорович

Отец ребёнка: Тенихин Сидор Иванович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Тенихин Трофим Сидорович

Отец ребёнка: Тенихин Сидор Иванович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Сын: Тенихин Герасим Сидорович

Отец ребёнка: Тенихин Сидор Иванович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Тенихин Артемей Сидорович

Отец ребёнка: Тенихин Сидор Иванович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Сидор Иванович

Смерть
13.08.1769 ст.
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