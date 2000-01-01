Белов-Белый Павел Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов-Белый Павел Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1851 г.р.

Дети

1909 г.р.
1910 г.р.
1911 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Герасим

Мать: Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Тамилин Емельян

Мать ребёнка: Белова-Белая Агрипина Ивановна

Riga, Latvia Republic of Latvia
Рождение ребёнка
1910

Сын: Тамилин Сергей

Мать ребёнка: Белова-Белая Агрипина Ивановна

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1911

Сын: Белов-Белый Тихон Павлович

Мать ребёнка: Белова-Белая Агрипина Ивановна

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1921

Сын: Белов-Белый Александр Павлович

Мать ребёнка: Белова-Белая Агрипина Ивановна

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова-Белая Агрипина Ивановна

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова-Белая Агрипина Ивановна

Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Riga, Latvia
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