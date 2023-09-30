Лактионов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛактионов Иван Николаевич

Лактионов Иван Николаевич

Место рождения

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лактионов Николай Дмитриевич

Мать: Лактионова Евдокия Федорова

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лактионов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лактионова Дарья Павловна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.05.1892

Дочь: Лактионова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лактионова Дарья Павловна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.11.1894

Дочь: Лактионова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Лактионова Дарья Павловна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.