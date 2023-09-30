Лактионов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лактионов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лактионова Дарья Павловна
Рождение ребёнка
24.05.1892
Дочь: Лактионова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лактионова Дарья Павловна
Рождение ребёнка
01.11.1894
Дочь: Лактионова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Лактионова Дарья Павловна
Смерть
Неизвестно