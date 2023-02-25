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Смирнов Павел Феодорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1899 ст.

Жена: Смирнова Клавдия Алексеевна

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Запись №-26
Рождение ребёнка
01.10.1900 ст.

Сын: Смирнов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Алексеевна

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.

Сын: Смирнов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Алексеевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.

Дочь: Смирнова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Алексеевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
1902
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1905

Дочь: Смирнова Нина Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Алексеевна

Коноваловка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1905
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