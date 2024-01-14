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Татьяна
Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1809
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фёдор
Около 1776 г.р.
Мать
Марья Ермолаевна
Около 1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец:
Фёдор
Мать:
Марья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно
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