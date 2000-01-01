Шишкин Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Павел Григорьевич

Шишкин Павел Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шишкин Григорий Иванович

Мать: Шишкина Евдокия

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close