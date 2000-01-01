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Шишкин Павел Григорьевич
Шишкин Павел Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Шишкин Григорий Иванович
1881 г.р.
Мать
Шишкина Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Шишкин Григорий Иванович
Мать:
Шишкина Евдокия
Смерть
1943
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