Шелепина Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1836
Рождение ребёнка
05.11.1837
Дочь: Степанида Мироновна
Отец ребёнка: Шелепин Мирон Григорьевич
Рождение ребёнка
14.11.1840
Отец ребёнка: Шелепин Мирон Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно