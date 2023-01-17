Ильина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
08.05.1957
Отец ребёнка: Ильин Николай Яковлевич
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно