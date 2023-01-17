Ильина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ильин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ильин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
08.05.1957

Сын: Ильин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Ильин Николай Яковлевич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Николай Яковлевич

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