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Федорова Анна Ларионовна

Место рождения

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

08.12.1909

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
08.02.1882

Муж: Федоров Василий Федорович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.12.1885

Сын: Васильев (Фёдоров) Павел Васильевич

Отец ребёнка: Федоров Василий Федорович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.07.1888

Сын: Васильев (Фёдоров) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Федоров Василий Федорович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.02.1891

Сын: Васильев (Лискачев) Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Федоров Василий Федорович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.06.1894

Сын: Васильев (Фёдоров) Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Федоров Василий Федорович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.10.1896

Сын: Васильев (Фёдоров) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Федоров Василий Федорович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
08.12.1909
Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
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