Федорова Анна Ларионовна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти08.12.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
08.02.1882
Рождение ребёнка
26.12.1885
Сын: Васильев (Фёдоров) Павел Васильевич
Отец ребёнка: Федоров Василий Федорович
Рождение ребёнка
15.07.1888
Сын: Васильев (Фёдоров) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Федоров Василий Федорович
Рождение ребёнка
23.02.1891
Сын: Васильев (Лискачев) Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Федоров Василий Федорович
Рождение ребёнка
03.06.1894
Сын: Васильев (Фёдоров) Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Федоров Василий Федорович
Рождение ребёнка
04.10.1896
Сын: Васильев (Фёдоров) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Федоров Василий Федорович
Смерть
08.12.1909