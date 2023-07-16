Кузьменко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1974
Дочь: Кузьменко Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1977
Дочь: (Кузьменко) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно