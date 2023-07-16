Кузьменко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1974

Дочь: Кузьменко Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1977

Дочь: (Кузьменко) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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