Шипицина (Дутко) Татьяна Кузьминечна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипицина (Дутко) Татьяна Кузьминечна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицин Анатолий Андреивач

Рождение ребёнка
29.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипицин Анатолий Андреивач

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Смерть
1988
Калаченск

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