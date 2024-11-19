Шипицина (Дутко) Татьяна Кузьминечна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипицин Анатолий Андреивач
Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Смерть
1988
Калаченск