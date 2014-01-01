Шабалина Кулакова Зинаида Апсильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Кулакова Зинаида Апсильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.35

Дата смерти

01.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.35

Отец: Кулаков Василий Яковлевич

Мать: Кулакова Ларионова Мария Фроловна

Рождение ребёнка
09.11.1956

Дочь: Наймушина Шабалина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Шабалин ВАсилий Семенович

Рождение ребёнка
11.11.1958

Дочь: Митяшина Шабалина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Шабалин ВАсилий Семенович

Рождение ребёнка
12.02.1961

Сын: Шабалин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Шабалин ВАсилий Семенович

Рождение ребёнка
29.03.1969

Дочь: Скурихина Шабалина Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Шабалин ВАсилий Семенович

Смерть
01.01.2014

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