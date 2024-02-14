Атабаев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтабаев ?

Атабаев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атабаева (Курдюкова) Надежда Анастасия

Рождение ребёнка
22.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атабаева (Курдюкова) Надежда Анастасия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.