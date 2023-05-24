Катушева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катушева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катушева Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катушева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катушева Фрося Ивановна
Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катушева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Катушева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич
Смерть
1970