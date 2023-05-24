Катушева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катушева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катушева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катушева Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катушева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катушева Фрося Ивановна

Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катушева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катушев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Катушев Василий Иванович

Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Катушева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Катушев Иван Андреевич

Смерть
1970

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