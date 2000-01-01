Губин Игорь Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Игорь Георгиевич

Губин Игорь Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1981

Отец: Gubin Igor

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close