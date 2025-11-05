Гринев Дмитрий
мужской, родился Неизвестно
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Отец: не указан
Мать: не указана
Жена: Гринева (Полетаева) Инга
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Grinev/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Grinev/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения фамилии Гринев открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Фамилия Гринев принадлежит к распространенному и вместе с тем одному из древнейших типов славянских семейных именований, образованных от народных форм крестильных имен. | Большинство личных христианских имен исторически восходят к древним языкам – греческому, латыни, древнеарамейскому, из которых были заимствованы. Эти непривычные по звучанию и непонятные по смыслу церковные имена «обкатывались» живой речью, пока не начинали звучать вполне по-славянски. Одним из широко распространенных в старину православных имен было имя Григорий, русский вариант греческого имени Грегориос, восходящего к греческому глаголу «грегорео» – «бодрствовать, пробуждаться», либо к прилагательному «грегорос» – «бдительный». Имя Григорий метафорически сопоставлялось с личными качествами идеального христианина. В церковный календарь оно вошло в эпоху раннего христианства после канонизации нескольких святых, носивших это имя. Первым носителем этого имени, вероятнее всего, был святитель Григорий Чудотворец (III век). | На Русь это имя пришло в числе других христианских имен в X–XI веках, и быстро стало популярным во всех социальных слоях. Как и другие заимствованные церковные имена, это имя в процессе своего функционирования «обкатывалось» живой речью, приобретая разговорные, «русские» формы. Так, в исторических документах разных лет упоминаются, к примеру, бобровник Гридя Батин (1493), украинский крестьянин Гриц Брындзюк (1655), суздальский крестьянин | Гриша | Начинка (1579), запорожские казаки Гринец Бут и Гринько Цивиан (1649) и многие другие. Бытовало среди обиходных форм имени Григорий и краткое имя Гринь, которое носили, например, мозырский мещанин Гринь Шушпан (1552) и запорожец Гринь Левченко (1649). | В XV–XVI веках на Руси начали формироваться фамилии как особые, переходящие от отца к детям семейные именования. Общепринятая модель их образования сложилась не сразу, но уже к началу XVII века в качестве фамилий закрепились притяжательные прилагательные с окончанием на -ов/-ев или -ин, образованные от имени или прозвища отца, причем от той формы, которой его обычно называли окружающие. Так потомки того, кто носил прозвищное имя Гринь, стали носить фамилию Гриневы. А так как ударение в русских фамилиях не нормировано, то эта фамилия получила распространение в двух вариантах, с ударением на первый или на последний слог – Гринев и Гринев. | Фамилия Гринев упоминается в старинных документах издавна, так, например, известно, что в Мценском уезде Орловской губернии помещики Гриневы жили уже в XVI веке. Эту фамилию носило несколько русских дворянских родов, внесенных в родословные книги Смоленской, Черниговской, Курской, Воронежской и Орловской губерний. | Несомненно, что старинная | фамилия Гринев | имеет интересную многовековую историю, свидетельствующую о многообразии путей возникновения русских фамилий. | | Источники: Крюков М.В. Системы личных имен у народов мира. Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. Веселовский С.Б. Ономастикон. Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. Суперанская А.В. Имя – через века и страны. Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь.
Жена: Гринева (Полетаева) Инга
Дочь: (Гринева) Анастасия
Мать ребёнка: Гринева (Полетаева) Инга