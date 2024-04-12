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Зароднюк Андрей Филиппович

Место рождения

Троща, Житомирська область

Дата рождения

13.11.1910

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1910

Отец: Зароднюк Филипп Иванович

Мать: Зароднюк Агафия Максимовна

Троща, Житомирська область
Бракосочетание
05.01.1934

Жена: Зароднюк Розалия Иосифовна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
10.12.1946

Дочь: Наумович Галина Андреевна

Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна

Рыхальское, Житомирська область
Рождение ребёнка
23.02.1952

Дочь: Жукова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онищук Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атанова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погрибняк Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зароднюк Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна

Смерть
1970
Майстров, Житомирська область
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