Зароднюк Андрей Филиппович
Место рождения
Дата рождения13.11.1910
Дата смерти1970
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1910
Бракосочетание
05.01.1934
Рождение ребёнка
10.12.1946
Дочь: Наумович Галина Андреевна
Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна
Рыхальское, Житомирська область
Рождение ребёнка
23.02.1952
Дочь: Жукова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онищук Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атанова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погрибняк Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зароднюк Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Зароднюк Розалия Иосифовна
Смерть
1970
Майстров, Житомирська область