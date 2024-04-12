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Мавра Степанова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1788

Пол

Женский

Отец

Между 1737 и 1740 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Степан Калинин

Мать: Евдокия Александрова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1788
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