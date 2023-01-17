Мухупземал Мавлютова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухупземал Мавлютова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Гайша Мустафина

Отец ребёнка: Мустафа Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Маишъя Мустафина

Отец ребёнка: Мустафа Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Хуссин Мустафин

Отец ребёнка: Мустафа Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Мухаметгарей Мустафин

Отец ребёнка: Мустафа Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафа Назыров

Смерть
Неизвестно
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