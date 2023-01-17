Мухупземал Мавлютова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Гайша Мустафина
Отец ребёнка: Мустафа Назыров
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Маишъя Мустафина
Отец ребёнка: Мустафа Назыров
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хуссин Мустафин
Отец ребёнка: Мустафа Назыров
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Мустафа Назыров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустафа Назыров
Смерть
Неизвестно