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Соломахин Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 01.01.1878

Дата смерти

После 01.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1878

Отец: Соломахин Андрей Яковлевич

Мать: Соломахина Авдотья Копавна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
02.02.1897

Жена: Соломахина Вера Афанасьевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.09.1907

Сын: Соломахин Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Соломахина Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.02.1910

Сын: Соломахин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Соломахина Вера Афанасьевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
27.02 в метрике
Смерть
После 01.01.1914
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