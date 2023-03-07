Соломахин Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1878
Дата смертиПосле 01.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1878
Бракосочетание
02.02.1897
Рождение ребёнка
07.09.1907
Сын: Соломахин Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: Соломахина Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.02.1910
Сын: Соломахин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Соломахина Вера Афанасьевна
27.02 в метрике
Смерть
После 01.01.1914