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Калинин Андрей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Калинин Григорий Филиппович

Мать: Калинина Александра Андреевна

Бракосочетание
?.02.1958

Жена: Калинина Клавдия Васильевна

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
«Вместе и до конца»💕 Утром на улицах села пусто. Заезжаем со стороны конефермы в Ижбердино и тщательно пытаемся высмотреть того, кто подскажет адрес. Молодой человек, расчищающий снег перед двором од... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гераськина Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Калинина Клавдия Васильевна

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Виталий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.12.1944
не вернулся с ВОВ
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