Калинин Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.12.1944
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
?.02.1958
«Вместе и до конца»💕 Утром на улицах села пусто. Заезжаем со стороны конефермы в Ижбердино и тщательно пытаемся высмотреть того, кто подскажет адрес. Молодой человек, расчищающий снег перед двором од... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гераськина Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Калинина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Виталий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.12.1944
не вернулся с ВОВ