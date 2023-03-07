Замараев Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1905 ст.
Дочь: Замараева Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Замараева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
05.11.1913 ст.
Сын: Замараев Порфирий Дмитриевич
Мать ребёнка: Замараева Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замараева Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно