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Замараев Дмитрий Павлович

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1905 ст.

Дочь: Замараева Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Замараева Анна Яковлевна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1913 ст.

Сын: Замараев Порфирий Дмитриевич

Мать ребёнка: Замараева Анна Яковлевна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замараева Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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