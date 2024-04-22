(Синицына) Матрена Данилова
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Синицын Данила Иванов
Мать: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1783
Рождение ребёнка
1789
Рождение ребёнка
1790
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
1798
Рождение ребёнка
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно