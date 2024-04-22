(Синицына) Матрена Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Синицына) Матрена Данилова

Место рождения

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1742 г.р.

Муж

1766 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Синицын Данила Иванов

Мать: Агафья Иванова

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1783

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлов

Рождение ребёнка
1789

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлов

Рождение ребёнка
1790

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлов

Рождение ребёнка
1794

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлов

Рождение ребёнка
1798

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлов

Рождение ребёнка
1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Никифор Михайлов

Смерть
Неизвестно
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