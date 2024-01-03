Давыд Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Ксения Давыдова
Мать ребёнка: Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иван Давыдов
Мать ребёнка: Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1721
Сын: Степан Давыдов
Мать ребёнка: Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1728
Сын: Александр Давыдов
Мать ребёнка: Ксения Тимофеева
Смерть
Неизвестно