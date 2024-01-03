Давыд Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыд Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1691 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Ксения Давыдова

Мать ребёнка: Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
1714

Сын: Иван Давыдов

Мать ребёнка: Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
1721

Сын: Степан Давыдов

Мать ребёнка: Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
1728

Сын: Александр Давыдов

Мать ребёнка: Ксения Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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