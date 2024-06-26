Солодовникова Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовникова Елена Анатольевна

Солодовникова Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1983

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

as
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1983

Отец: Дымовской Анатолий

Мать: Дымовская Галина Савватеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодовникова Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Солодовникова Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовникова Алексей Евгеньевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.