Ряховский Иван Около 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховский Иван

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1827, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер Неизвестно

Мать
Ряховская Татьяна1803 г.р.
Отец
Ряховский Иван1808 г.р.
Супруги
Ряховская Александра СергеевнаОколо 1824 г.р.
Дети
(Ряховский) Акулина1850 г.р.
Ряховский Федор1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Ряховский Иван

Мать: Ряховская Татьяна

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряховская Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Ряховский) Акулина

Мать ребёнка: Ряховская Александра Сергеевна

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ряховский Федор

Мать ребёнка: Ряховская Александра Сергеевна

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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