Ряховский Иван
мужской, родился Около 1827, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер Неизвестно
МатьРяховская Татьяна1803 г.р.
ОтецРяховский Иван1808 г.р.
Супруги
Ряховская Александра СергеевнаОколо 1824 г.р.
Дети
(Ряховский) Акулина1850 г.р.
Ряховский Федор1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Ряховский Иван
Мать: Ряховская Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Ряховский) Акулина
Мать ребёнка: Ряховская Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ряховский Федор
Мать ребёнка: Ряховская Александра Сергеевна
Смерть
Неизвестно