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Гайтанкина Елизавета Андреевна
Гайтанкина Елизавета Андреевна
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Место рождения
Ставрополь
, город Ставрополь, Ставропольский край
Дата рождения
11.11.2021
Пол
Женский
Отец
Гайтанкин Андрей Андреевич
1992 г.р.
Мать
Кузьмина Ольга Александровна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2021
Отец:
Гайтанкин Андрей Андреевич
Мать:
Кузьмина Ольга Александровна
Ставрополь
, город Ставрополь, Ставропольский край
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