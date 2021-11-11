Гайтанкина Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайтанкина Елизавета Андреевна

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

11.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2021

Отец: Гайтанкин Андрей Андреевич

Мать: Кузьмина Ольга Александровна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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