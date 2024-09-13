Сидоров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1857 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сидоров Антон Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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