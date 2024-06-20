Кобылкин Иван (Иоанн) Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1901 ст.
Дата смерти20.02.1938
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1901 ст.
запись № 30 от 15.05.1901 года. Восприемники: казак Иннокентий Георгиев Макаров и дочь урядника Дария Федорова Кобылкина
Бракосочетание
До 1922
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Кобылкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Кобылкина Васса Кареловна
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Кобылкин Евгений Иванович
Мать ребёнка: Кобылкина Васса Кареловна
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Кобылкин Виталий Иванович
Мать ребёнка: Кобылкина Васса Кареловна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1937
Сын: Кобылкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кобылкина Васса Кареловна
Место жительства
До 08.11.1937
Работа или профессия
До 08.11.1937
Работал на мелькомбинате, бухгалтер.
Арест
08.11.1937
Осуждение
21.12.1937
Осуждение: 21 декабря 1937 г. Осудивший орган: тройкой УНКВД по Читинской обл. Статья: 58, п. 2, 58, п. 11 УК РСФСР Приговор: ВМН (расстрел). Жена Васса Кареловна - 40, дети: Николай - 15, Евгений - 6... Показать все
Смерть
20.02.1938
расстрелян
Реабилитация осужденного
24.03.1956
Дата реабилитации: 24 марта 1956 г. Реабилитирующий орган: Читинским облсудом. Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.