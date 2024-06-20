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Кобылкин Иван (Иоанн) Сергеевич

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

08.05.1901 ст.

Дата смерти

20.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1901 ст.

Отец: Кобылкин Сергей Федорович

Мать: Кобылкина (Макарова) Ксения Георгиевна Егоровна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
запись № 30 от 15.05.1901 года. Восприемники: казак Иннокентий Георгиев Макаров и дочь урядника Дария Федорова Кобылкина
Бракосочетание
До 1922

Жена: Кобылкина Васса Кареловна

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Кобылкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Кобылкина Васса Кареловна

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Кобылкин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Кобылкина Васса Кареловна

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Кобылкин Виталий Иванович

Мать ребёнка: Кобылкина Васса Кареловна

Рождение ребёнка
Около ?.04.1937

Сын: Кобылкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кобылкина Васса Кареловна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
До 08.11.1937
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
До 08.11.1937
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Работал на мелькомбинате, бухгалтер.
Арест
08.11.1937
Осуждение
21.12.1937
Осуждение: 21 декабря 1937 г. Осудивший орган: тройкой УНКВД по Читинской обл. Статья: 58, п. 2, 58, п. 11 УК РСФСР Приговор: ВМН (расстрел). Жена Васса Кареловна - 40, дети: Николай - 15, Евгений - 6... Показать все
Смерть
20.02.1938
расстрелян
Реабилитация осужденного
24.03.1956
Дата реабилитации: 24 марта 1956 г. Реабилитирующий орган: Читинским облсудом. Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.

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