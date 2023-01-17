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Шилов Илья Иванович

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Место рождения

Носищево, Горковская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1927

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шилов Иван Егорович

Мать: Шилова Мария Андриановна

Носищево, Горковская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
1950

Жена: Шилова Таисия Георгиевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Шилов Николай Ильич

Мать ребёнка: Шилова Таисия Георгиевна

Петрищево, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
2003
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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