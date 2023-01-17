Шилов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Шилов Иван Егорович
Мать: Шилова Мария Андриановна
Бракосочетание
1950
Жена: Шилова Таисия Георгиевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Шилов Николай Ильич
Мать ребёнка: Шилова Таисия Георгиевна
Петрищево, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
2003
Тольятти, Тольятти, Самарская область