Родин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1910

Жена: Родина Дарья Сергеевна

Куплиям, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
30.06.1915 ст.

Дочь: Родина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Родина Дарья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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