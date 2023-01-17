Родин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1910
Жена: Родина Дарья Сергеевна
Куплиям, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
30.06.1915 ст.
Дочь: Родина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Родина Дарья Сергеевна
Смерть
Неизвестно