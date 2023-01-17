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Глышкин Василий Степанович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
15.08.1902 ст.

Жена: Глышкина Ирина Ивановна

ф.203-оп.780-д.3038 184об-185
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.

Сын: Глышкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Глышкина Ирина Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
ф.203-оп.780-д.3053 173об-174
Рождение ребёнка
13.05.1910 ст.

Сын: Глышкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Глышкина Ирина Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
ф.203-оп.780-д.4006 365об-366 свидетельство выдано в 1970 г.
Смерть
Неизвестно
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