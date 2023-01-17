Глышкин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.08.1902 ст.
Жена: Глышкина Ирина Ивановна
ф.203-оп.780-д.3038 184об-185
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.
Сын: Глышкин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Глышкина Ирина Ивановна
ф.203-оп.780-д.3053 173об-174
Рождение ребёнка
13.05.1910 ст.
Сын: Глышкин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Глышкина Ирина Ивановна
ф.203-оп.780-д.4006 365об-366 свидетельство выдано в 1970 г.
Смерть
Неизвестно