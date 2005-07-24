Синиченко Вадим Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1983
Рождение ребёнка
24.07.2005
Дочь: Синиченко Юлия Вадимовна
Мать ребёнка: Синиченко Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
23.04.2010
Дочь: Синиченко Маргарита Вадимовна
Мать ребёнка: Синиченко Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
27.11.2015
Сын: Синиченко Сергей Вадимович
Мать ребёнка: Синиченко Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно