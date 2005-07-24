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Синиченко Вадим Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1983

Отец: Синиченко Олег Владимирович

Мать: Синиченко Маргарита Викторовна

Рождение ребёнка
24.07.2005

Дочь: Синиченко Юлия Вадимовна

Мать ребёнка: Синиченко Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
23.04.2010

Дочь: Синиченко Маргарита Вадимовна

Мать ребёнка: Синиченко Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
27.11.2015

Сын: Синиченко Сергей Вадимович

Мать ребёнка: Синиченко Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синиченко Наталья Сергеевна

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