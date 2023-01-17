Камаев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Камаев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Камаев Илья Иванович
Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Камаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Камаев Иван Иванович
Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Красулина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна
Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Морозова Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Петрова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гутшенрейтер Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1896