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Камаев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Камаев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Камаев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Камаев Илья Иванович

Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Камаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Камаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Красулина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна

Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Морозова Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Петрова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гутшенрейтер Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Камаева Пелагея Астафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камаева Пелагея Астафьевна

Смерть
1896
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