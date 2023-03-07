Двинянин Никита (Микитка) Данилов
Место рождениядер. Другая Захаровская, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: Двинянин (осетров) Данило (Данилко) Федотов
Мать: не указана
дер. Другая Захаровская, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Другая Захаровская, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646