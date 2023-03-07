Двинянин Никита (Микитка) Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двинянин Никита (Микитка) Данилов

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Место рождения

дер. Другая Захаровская, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1612 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Двинянин (осетров) Данило (Данилко) Федотов

Мать: не указана

дер. Другая Захаровская, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Другая Захаровская, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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