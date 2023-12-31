Матрена Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Сметанин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сметанин Варфоломей Иванович
Отец ребёнка: Сметанин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Сметанин Иван Семенович
Смерть
Неизвестно