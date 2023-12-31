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Матрена Лукьяновна

Место рождения

Улановка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Улановка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сметанин Максим Иванович

Отец ребёнка: Сметанин Иван Семенович

Улановка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сметанин Варфоломей Иванович

Отец ребёнка: Сметанин Иван Семенович

Улановка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Сметанин Иван Семенович

Улановка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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