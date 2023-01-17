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Вахрушев Никита Фоминых

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Вахрушев Фома Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Овечкина Марья Никитина

Мать ребёнка: Вахрушева Елена Степанова

Рождение ребёнка
1722

Сын: Вахрушев Денис Никитин

Мать ребёнка: Вахрушева Елена Степанова

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Мезенцева Марья Никитина

Мать ребёнка: Вахрушева Елена Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Елена Степанова

Место жительства
Неизвестно
Чепаевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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