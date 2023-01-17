Вахрушев Никита Фоминых
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Вахрушев Фома Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Овечкина Марья Никитина
Мать ребёнка: Вахрушева Елена Степанова
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: Вахрушева Елена Степанова
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Мезенцева Марья Никитина
Мать ребёнка: Вахрушева Елена Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чепаевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762