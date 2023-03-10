Ночевкина (Швардыгула) Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1984
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Швардыгула Никита Прохорович
Мать: Швардыгула Надежда
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Ночевка Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Киселева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Ночевка Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ночевкин Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Ночевка Петр Филиппович
Смерть
1984