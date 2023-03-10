Ночевкина (Швардыгула) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНочевкина (Швардыгула) Евдокия Никитична

Ночевкина (Швардыгула) Евдокия Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Швардыгула Никита Прохорович

Мать: Швардыгула Надежда

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лидия Петровна

Отец ребёнка: Ночевка Петр Филиппович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Киселева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Ночевка Петр Филиппович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ночевкин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Ночевка Петр Филиппович

Смерть
1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close