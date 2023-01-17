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Кучаева (Скрябина) Надежда Михайловна
Кучаева (Скрябина) Надежда Михайловна
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Место рождения
Малая Крутишка
, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Скрябин Михаил Прокопьевич
1928 г.р.
Мать
Скрябина (Вакушина) Екатерина Степановна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Скрябин Михаил Прокопьевич
Мать:
Скрябина Екатерина Степановна
Малая Крутишка
, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
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