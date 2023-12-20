Мамонтова Пелагея Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова Пелагея Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Михаил Леонтьев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мамонтов Евстафий Михайлович

Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Леонтьев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Савельева (Мамонтова) Евфимия Михайлова

Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Леонтьев

Смерть
Неизвестно

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