Щербицкий Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербицкий Василий Михайлович

Щербицкий Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербицкая Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Между 1952 и 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербицкая Раиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербицкая Раиса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close